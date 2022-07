Tokopedia Boyong 3 Penghargaan pada MIX Indonesia PR of the Year 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Tokopedia meraih tiga penghargaan untuk aktivitas public relation (PR) pada MIX Indonesia PR of the Year 2022. Tokopedia mendapatkan penghargaan itu berkat inisiatif hyperlocal yang telah diluncurkan pada 2021.

Ketiga penghargaan yang diraih Tokopedia ialah PR Program of the Year dalam kategori Pandemic PR Program, Out Takes Index PR Program 2022 dalam kategori Pandemic PR Program, dan PR Practitioner 2022 Journalist of Choice untuk kategori Corporate Communications Team in Trade, Service and Investment Industry.

Tokopedia menjelaskan inisiatif hyperlocal adalah sebuah program yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan kebutuhan dengan mudah dan cepat dari penjual di domisili mereka. Hyperlocal ini sekaligus meningkatkan eksposur dan permintaan bagi pegiat usaha lokal di daerah.

Sedikitnya terdapat tiga program yang termasuk dalam inisiatif hyperlocal. Pertama, Waktu Indonesia Belanja (WIB) Lokal yang diadakan setiap tanggal 25 hingga akhir bulan. Para penjual di daerah mendapatkan eksposur yang lebih besar dalam kampanye WIB Lokal ini.

Kedua, Kumpulan Toko Pilihan (KTP) yang berguna untuk mendekatkan pembeli dengan penjual terdekat melalui fitur geo-tagging, sehingga UMKM daerah memiliki peluang untuk tumbuh dan bangkit.

Ketiga, Tokopedia NOW atau sebuah layanan yang membantu masyarakat mendapatkan produk kebutuhan harian seperti sembako seperti daging, sayuran, buah-buahan, makanan ringan dan lainnya dengan jaminan akan tiba maksimal 2 jam setelah pembayaran.

Sebagai catatan, MIX Indonesia PR of the Year 2022 merupakan ajang penghargaan yang digelar oleh majalah MIX MarComm. Pada tahun ini, ajang MIX Indonesia PR of the Year memasuki penghargaan ke-15.

Salah satu yang istimewa pada penghargaan tahun ini ialah adanya pembaruan pada metode penilaian. Pada MIX Indonesia PR of the Year 2022 terdapat outtakes review, dan penambahan subkategori seperti PR Practitioners of the Year Professional Choice.

Metodologi penjurian juga dilakukan melalui proses penjurian oleh para pakar komunikasi (praktisi dan akademisi), dan jurnalis Indonesia.

Herry Ginanjar, Salah satu juri MIX Indonesia PR of the Year 2022 mengatakan bahwa program Tokopedia memiliki konsep yang jelas dan terarah dengan menggunakan channel yang tepat untuk menyampaikan program sehingga menghasilkan output yang optimal.

Hyperlocal dinilai memberikan panggung yang sebesar-besarnya bagi UMKM untuk mempromosikan produknya. Strategi komunikasi hyperlocal yang bervariatif terbukti mampu membantu UMKM naik kelas. Publikasi kisah kisah sukses para UMKM di daerah telah menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya.

Di sisi lain, kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder telah mendorong UMKM masuk ke pasar digital dan digitalisasi layanan publik (joint-collaboration).

Selain Tokopedia, berbagai perusahaan lain seperti Unilever Indonesia, Mondelez Indonesia, dan Kalbe Consumer Health juga berhasil mendapatkan penghargaan di ajang bergengsi ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :