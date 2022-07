Direktur Utama PNM Raih Penghargaan iNews Maker Award 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi meraih penghargaan iNews Maker Award 2022 dalam kategori “Contribution For UMKM Development” di Jakarta, 30 Juni 2022. Penghargaan ini diberikan kepada Arief Mulyadi sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerjanya dalam institusi pemerintahan yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap pengembangan UMKM.

Mengusung tema 'Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound', iNews Maker 2022 terbagi ke dalam 7 kategori penghargaan, yakni The News Maker, The Best Public Institution, Innovation of Marketing, Product, and Services, Innovation of Operation and Supply Chain, dan Innovation of Human Capital and Organization Development.

“Terima kasih iNews Maker Award atas apresiasinya atas PNM. PNM secara konsisten memberikan tiga modal; modal finansial, intelektual dan sosial. Modal finansial diberikan melalui pembiayaan usaha produktif, modal intelektual melalui pendampingan antara lain pelatihan, berbagi info dan pengalaman, sedangkan modal sosial dengan memberikan fasilitas membangun hubungan antar-nasabah sehingga membentuk jaringan usaha kolektif untuk mempercepat pertumbuhan usaha nasabah. Penghargaan ini tentu menjadi pendorong semangat untuk kami Insan PNM dalam memberikan yang terbaik untuk UMKM dalam memajukan ekonomi kerakyatan melalui tiga modal tersebut” ujarnya.

Sebagai informasi, hingga 30 Juni 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 132,32 T kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 12 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 3.386 kantor layanan PNM Mekaar dan 688 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 443 Kabupaten/Kota, dan 5.640 Kecamatan.

