Harga Emas Kembali Anjlok, Pedagang Deg-degan Tunggu Kenaikan Suku Bunga AS

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, merosot US$18,3 atau satu persen menjadi ditutup pada 1.813,50 dolar AS per ounce.

15 Juni 2022 | 05:41 WIB Newswire - Bisnis.com