Proyeksi Sterling dan Euro di Tengah Tren Pelemahan Dolar

Pada hari ini pukul 12.00 WIB, indeks dolar AS meningkat 0,41 persen menjadi 98,77. Euro (EUR-USD) menguat 0,53 persen menjadi 1,1082 per dolar AS, sedangkan pound sterling (GBP-USD) meningkat 0,51 persen menuju 1,2396 per dolar AS.

30 Maret 2020 | 12:31 WIB Hafiyyan - Bisnis.com

