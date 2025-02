Komisaris Vale Indonesia (INCO) Fabio Ferraz Ajukan Pengunduran Diri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menerima surat permohonan pengunduran diri Fabio Ferraz sebagai komisaris perseroan.

Sekretaris Perusahaan INCO Wiwik Wahyuni mengatakan pihaknya bakal mengajukan permohonan atas persetujuan pengunduran diri itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

“Perseroan akan mengajukan permohonan atas persetujuan pengunduran diri tersebut,” kata Wiwik lewat keterbukaan informasi, Kamis (20/2/2025).

Fabio Ferraz sebelumnya ditunjuk sebagai komisaris INCO pada RUPS Tahunan 19 Januari 2022 lalu. Ferraz lahir di Sao Paulo pada 10 November 1967. Dia memegang posisi sebagai Head of Mergers and Acquisitions (M&A) and Joint Ventures, Vale S.A, sejak 2018 sampai sekarang.

Sebelum bergabung dengan Vale, Ferraz punya perjalanan karir yang panjang di industri perbankan sejak 1994.

Dia menjabat Head of Corporate & Investment Banking di Haitong Bank (2016-2018), Co-Head of Corporate & Investment Banking di Banco Pine (2013-2016), dan Managing Director untuk Investment Banking (2010-2013).

Sebelumnya, Ferraz sempat bekerja sebagai Executive Director, Head M&A Latam Investment Banking di UBS Investment Banking (2000-2005).

Pria berkebangsaan Brasil ini mendapat gelar Bachelor of Business Administration dari Fundacao Getulio Vargas (1990), sert Master of Business Administration dari University of Michigan (1994).

Saat ini, Ferraz menjabat sebagai Komisaris INCO bersama dengan Muhammad Rachmat Kaimuddin sebagai Presiden Komisaris, Emily Olson sebagai Wakil Presiden Komisaris, Kristina Janet Gauthier dan Yusuke Niwa sebagai Komisaris, serta Rudiantara, Marita Alisjahbana, dan Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Komisaris Independen.