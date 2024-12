Peluang Ekspor Mayora (MYOR) ketika Harga Kakao dan Kopi Kian Melejit

Bisnis.com, JAKARTA – Harga kakao dan kopi kian pahit di tengah proyeksi pasokan global yang makin ketat. Bagi emiten konsumer produsen olahan cokelat dan kopi seperti PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), perkembangan harga dua komoditas tersebut bisa jadi peluang optimalisasi ekspor.

Data Bloomberg per Selasa (17/12/2024) memperlihatkan bahwa harga kakao untuk kontrak Maret 2025 di pasar berjangka Intercontinental Exchange (ICE) menembus US$11.671 per ton. Jauh terpaut dari harga terendah dalam 5 tahun pada April 2023 di level US$2.656 per ton.