Bisnis.com, JAKARTA — Selain pasokan yang mengetat, sejumlah faktor eksternal ikut mengerek harga kopi yang telah melonjak tajam sepanjang tahun ini.

Kopi berjangka di New York ditutup melemah 0,19% ke level US$295,50 per karung hingga Selasa (3/12/2024), yang juga mewakili lonjakan 58,10% year to date (YtD).