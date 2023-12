Pilah-pilih Emiten Emas Jelang Tutup Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun nyaris berganti dan komoditas emas masih berada dalam trek mulus. Situasi ini mengisyaratkan peluang pertumbuhan kinerja yang terbuka lebar untuk emiten-emiten yang menggeluti produksi aset safe haven tersebut.

Sebagai konteks, sampai Minggu (10/12/2023) petang harga di Bursa Komoditas New York (Comex) untuk kontrak pengiriman Februari 2024 ada pada level US$2.020 per troy ounce. Bila dibandingkan posisi akhir 2022 yang senilai US$1.26,2 per troy ounce, banderol ini masih 10,65% lebih tinggi.