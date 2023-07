Operator Baru Gopaylater, Bakal Diguyur Dana IPO GOTO Rp678 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mulai bermanuver mengoptimalkan layanan jasa keuangannya di bawah GoTo Financial, salah satunya PT Multifinance Anak Bangsa (MAB).

Sebagai informasi, MAB tampak mulai diplot menjadi penyedia layanan bayar tunda (paylater) utama besutan Grup GoTo pada pertengahan tahun ini.

Tepatnya, menggantikan PT Atome Financial Indonesia untuk Gopaylater Cicil di platform Tokopedia per 14 Juni 2023, serta menggantikan PT Mapan Global Reksa (Findaya) di platform Gojek per 31 Juli 2023.