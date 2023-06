Jadi Official Bank FIFA Matchday Indonesia vs Argentina, Saham Bank BRI (BBRI) Bergerak Melemah

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) selaku Official Bank FIFA Matchday Indonesia vs Argentina terpantau melemah ke posisi Rp5.500 per saham pada perdagangan hari ini, Senin (5/6/2023).

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.00 WIB, saham BBRI sempat menguat pada pembukaan perdagangan dan parkir di posisi Rp5.600 per saham, namun 1 menit setelah pembukaan saham BBRI turun 1,35 persen ke posisi Rp 5.500 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB saham BBRI terus turun hingga 2,24 persen dan telah bergerak di rentang Rp5.450 hingga Rp5.600 per saham. Sebanyak 54,36 juta saham diperdagangkan dengan total nilai mencapai Rp302,99 miliar dalam 3.386 kali transaksi. Kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar Rp826 triliun.

Sebagai informasi, BBRI merupakan partner PSSI dalam FIFA Matchday Indonesia vs Argentina yang akan diselenggarakan pada 19 Juni mendatang.

Tiket laga FIFA Matchday Indonesia vs Argentina mulai bisa dibeli oleh seluruh nasabah BRI mulai hari ini pukul 12.00 WIB. Adapun pembelian tiket dapat dilakukan melalui website PSSI www.pssi.org maupun tiket.com, baik secara website maupun aplikasi.

Harga tiketnya sendiri dijual bervariasi pada rentang harga Rp600.000 untuk Category 3, kemudian Rp1.200.000 untuk Category 2, Rp2.500.000 untuk Category 1, dan Rp4.250.000 untuk VIP Barat dan Timur.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa pertandingan yang diselenggarakan di Indonesia ini merupakan bentuk dukungan BRI terhadap sepak bola nasional agar dapat terus mencatatkan prestasi di kancah global.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan BRI Achmad Solichin Lutfiyanto menjelaskan bahwa pembayaran pembelian tiket BRI Presale dapat dilakukan menggunakan Kartu Kredit BRI, Debit Online, hingga BRI Virtual Account (BRIVA).

Solichin menambahkan, terkhusus pembayaran melalui BRIVA dapat dilakukan melalui ATM BRI, AgenBRILink, dan transaksi lebih praktis dapat dilakukan melalui Super Apps BRImo.

