Indeks Australia Menguat, BUMI Harap Pemerintah Cari Solusi Soal Disparitas Harga Batu Bara

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) berharap pemerintah dapat segera mencari jalan tengah terkait dengan disparitas harga batu bara acuan (HBA) yang makin lebar dari harga jual aktual yang dipakai sebagian besar eksportir di dalam negeri.

Adapun disparitas HBA yang makin lebar itu disebabkan oleh menguatnya harga batu bara Australia yang tercermin dari Newcastle Export Index (NEX), dan Globalcoal Newcastle Index (GCNC) selama dua tahun terakhir.

Konsekuensinya, sebagian besar eksportir justru membayar royalti lebih besar dari pendapatan riil mereka lantaran patokan tarif yang ditetapkan berdasar pada HBA yang lebih dahulu didorong penguatan indeks Australia tersebut.

Padahal, penjualan batu bara Indonesia lebih banyak menggunakan harga indeks batu bara Indonesia atau Indonesia Coal Index (ICI) yang stabil rendah.

“Semoga jalan keluar yang saling menguntungkan bisa diambil untuk mengurangi anomali ini,” kata Direktur Bumi Resources Dileep Srivastava saat dihubungi, Jumat (20/1/2023).

Kendati demikian, Dileep mengatakan, menguatnya indeks harga batu bara Australia dapat bermanfaat untuk menjaga pasokan komoditas emas hitam itu yang sebagian besar berkalori tinggi. Apalagi, permintaan untuk batu bara berkalori tinggi itu belakangan makin ketat.

“Tetapi Indonesia memproduksi lebih banyak batu bara berkalori rendah yang didiskon ke harga batu bara patokan,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sebagian besar eksportir batu bara merasa waswas dengan rencana Australia yang ingin menerapkan kebijakan wajib pasok pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara antara 7 persen hingga 10 persen tahun ini.

“Semenjak formula harga batu bara acuan (HBA) belum direvisi tentu akan berdampak pada eksportir kita karena kita terbebani oleh disparitas HBA yang jauh lebih tinggi dari harga jual kita,” kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia saat dihubungi, Jumat (20/1/2023).

Seperti diketahui, HBA diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8 persen, Total Sulphur 0,8 persen, dan Ash 15 persen.

Adapun NEX dan GCNC adalah indeks yang digunakan untuk memperhitungkan harga batu bara asal Australia yang relatif lebih mahal dengan kalori tinggi. Sementara eksportir Indonesia mayoritas menggunakan ICI dan Platt’s untuk penjualan komoditas mereka dengan harga dan kalori yang lebih rendah.

Apalagi untuk perhitungan HBA Januari 2023 lebih banyak dikerek oleh kenaikan index bulanan GCNC sebesar 16,23 persen dan NEX sebesar 17,88 persen. Di sisi lain, Index Platts dan ICI masing-masing turun sebesar 8,81 persen dan 3,25 persen. Seperti diketahui, HBA awal tahun ini masih berada di level tinggi US$305,21 per ton atau naik 8,43 persen dari posisi Desember 2022 lalu di level US$281,48 per ton.

“Ketika HBA US$305,21 per ton itu jadi patokan tarif royalti, tetapi kita jualnya menggunakan ICI kita terima US$200 per ton ini sudah beda yang disebut decoupling, kita terima duit US$200 per ton tapi bayar royalti berdasarkan US$305,21 per ton,” kata dia.

Konsekuensinya, lanjutnya, kebijakan tarif royalti yang diterapkan sekarang maksimal 13,5 persen dari harga jual per ton secara progresif bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sudah melebihi ambang batas di dalam praktinya.

“Kalau saya hitung-hitung saya bisa bayar 20 persen jadinya karena saya bayarnya berdasarkan US$305,21 per ton tadi, itu yang mendesak buat kita. Kalau HBA belum direvisi kita akan terbebani karena kita bayarnya lebih tinggi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Negara Bagian Australia berencana menerapkan skema baru perdagangan batu bara, dimana penambang lokal perlu menyisihkan antara 7 persen hingga 10 persen untuk cadangan dalam negeri.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (19/1/2022), New South Wales (NSW), negara bagian terpadat dan penghasil batu bara terbesar kedua setelah Queensland, akan menelurkan beleid yang mengatur pembatasan tersebut. Kebijakan ini mirip dengan domestic market obligation (DMO) yang diterapkan juga di Indonesia.

Menteri Keuangan NSW Matt Kean mengatakan pihaknya tengah berupaya menutupi kekurangan cadangan sekitar 4 juta ton, atau sekitar 2,5 persen dari proyeksi ekspor batu bara tahun ini. Kebijakan itu menopang upaya Pemerintah NSW yang berkomitmen membatasi harga batu bara di level US$125 per ton kepada penyedia listrik lokal untuk menekan pengeluaran rumah tangga dan bisnis.

Dalam keterangannya Kean menyatakan pembatasan tersebut bersifat sementara dan diperkirakan akan berlangsung hingga 2024. Menurutnya, merupakan sesuatu yang wajar jika penambang Australia memprioritaskan konsumsi energi domestik.

"Saya tahu mereka yang saat ini menyuplai batu bara untuk pasar lokal akan mengapresiasi bahwa perusahaan yang menikmati keuntungan jumbo setelah perang di Ukraina, akan berkontribusi ke pasar domestik. Pengaturan baru ini akan membantu [menyeimbangkan] persaingan di antara produsen batu bara," jelasnya.

