Historia Bisnis: Pemegang Saham Minoritas Minta Phelps Dodge Tender Offer Saham INCO

Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham minoritas meminta Phelps Dodge Corp. melakukan tender offer untuk saham minoritas di PT International Nickel Indonesia Tbk. (Inco Indonesia) yang kini bernama PT Vale Indonesia Tbk.

Hal itu harus dilakukan setelah produsen tembaga terbesar di dunia pada masanya itu resmi mengakuisisi pemegang saham mayoritas Inco Indonesia yaitu Inco Ltd.

Namun, di kemudian hari ternyata Phelps Dodge Corp. batal mengakuisisi perusahaan yang bermarkas di Kanada itu. Setahun berselang tepatnya pada 2007, Phelps Dodge Corp. resmi dibeli oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold.

Sedangkan Inco Inc. kini menjadi anak usaha Vale Canada Ltd. usai diakuisisi oleh Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) dari Brazil.

Namun, usai Phelps Dodge mengumbar telah terjadi kesepakatan pembelian Inco Inc., pemegang saham minoritas di perusahaan terafiliasi Inco Inc. di Indonesia langsung bergerak. Salah satunya, DIA Holdings Overseas BV yang memegang 2,5 peren saham Inco Indonesia kala itu.

Dalam laporan utama di halaman muka harian Bisnis Indonesia edisi 11 Juli 2006, disebutkan DIA Holdings Overseas BV bersikeras meminta Phelps Dodge melakukan penawaran tender untuk saham minoritas di Inco Indonesia.