Profil Hendi Prio Santoso, Bos MIND ID yang Mundur dari Komisaris Vale (INCO)

Bisnis.com, JAKARTA - Hendi Prio Santoso, Direktur Utama Holding Tambang PT Inalum atau MIND ID memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk. (INCO). Pengunduran dirinya akan diresmikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) INCO pada 21 Juni 2022.

Lantas siapa sosok Hendi Prio Santoso ini?

Dalam laman resmi MIND ID, dijelaskan bahwa Hendi merupakan lulusan Bachelor of Economic di University of Texas pada tahun 1988 dan meraih Master Degree of Business Administration (BBA) dan Finance & Economics di University of Houston Amerika Serikat pada tahun 1990.

Dalam karir profesionalnya pernah menjabat sebagai Direktur Invesment Banking JP Morgan Securities Indonesia, Direktur Keuangan dan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk.

Pada 29 Oktober 2021 lalu, ia mendapat kepercayaan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Direktur Utama.

Tak lama, awal tahun ini, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) resmi melakukan perombakan jajaran komisaris dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 19 Januari 2022 lalu.

Dari perombakan tersebut, didapatkan nama Hendi Prio Santoso yang menggantikan Ogi Prastomiyono pada posisi Wakil Presiden Komisaris.

Pengangkatan tersebut efektif sejak penutupan RUPSLB sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Seperti diberitakan, Hendi Prio Santoso, mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris emiten tambang logam PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Adapun, MIND ID atau Inalum tercatat memegang 20 persen saham INCO, sedangkan selebihnya Vale Canada Limited sebagai pengendali menggenggam 43,79 persen saham publik.

Dalam keterangan resmi Vale Indonesia, disebutkan perseroan telah menerima surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Hendi Prio Santoso dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris INCO, efektif sejak tanggal 31 Mei 2022.

"Pengunduran diri bergantung pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 tanggal 21 Juni 2022 mendatang untuk menerima pengunduran diri tersebut," papar keterangan Vale Indonesia, dikutip Jumat (10/6/2022).

Hendi Prio Santoso resmi masuk menjadi Wakil Presiden Komisaris Vale Indonesia melalui RUPSLB pada 19 Januari 2022. Artinya, tidak sampai 6 bulan dirinya menduduki jabatan tersebut.

