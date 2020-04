Kurs Jisdor Menguat 146 Poin, Rupiah Berbalik Melemah Tipis di Pasar Spot

Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menyentuh posisi Rp16.410 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Selasa (7/4/2020).

Data yang diterbitkan Bank Indonesia pagi ini menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp16.410 per dolar AS, menguat 146 poin atau 0,88 persen dari posisi Rp16.556 pada Senin (6/4/2020).

Adapun berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau menyentuh level Rp16.415 per dolar AS pukul 10.19 WIB dengan depresiasi tipis 3 poin atau 0,02 persen dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada perdagangan Senin (6/4/2020), nilai tukar mata uang rupiah berhasil rebound dan menyentuh level Rp16.412 per dolar AS dengan apresiasi sebesar 17 poin.

Sebelum berbalik melemah pada Selasa pagi, kurs rupiah terpantau sempat memperpanjang penguatannya ke kisaran level Rp16.300 per dolar AS. Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak fluktuatif di level 16.385 -16.415 per dolar AS.

Kendati demikian, nilai mata uang nupiah berpeluang mengalami penguatan dalam beberapa waktu ke depan setelah mengalami tren buruk akibat pandemi virus corona, seperti dilansir dari Bloomberg.

Meski nilai tukar rupiah telah merosot 15 persen tahun ini sebagai dampak dari aksi jual yang dilakukan investor, sejumlah indikator memperlihatkan outlook positif bagi nilai tukar rupiah.

Pertama, tingkat volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam sebulan terakhir telah melonjak di atas rata-rata tahunan. Tren pembalikan yang mulai terjadi pada awal Maret 2020 itu menunjukkan kepercayaan pelaku pasar bahwa tingkat ketidakpastian nilai rupiah akan berkurang seiring berjalannya tahun 2020.

Kedua, pada saat yang sama, selisih antara harga jual dan beli (spread) instrumen derivatif telah mengalami kenaikan, berbeda dibandingkan dengan saat aksi jual oleh investor sedang marak.

Ketiga, sejumlah lembaga memperkirakan rupiah akan mengalami penguatan pada semester II/2020. Bank Julius Baer & Co. memproyeksikan apresiasi nilai rupiah hingga Rp15.840 per dolar AS pada akhir tahun 2020.

Sementara itu, Morgan Stanley memperkirakan nilai tukar rupiah di level Rp14.100 per dolar AS. Optimisme juga terlihat dari prediksi Nomura Bank International yang mematok nilai tukar rupiah dapat mencapai Rp13.300 per dolar AS.

Prediksi bullish ini sejalan dengan estimasi Bank Indonesia yang memperkirakan penguatan nilai rupiah akan terjadi pada kisaran Rp15.000 per dolar AS pada akhir tahun 2020.

Seiring dengan pergerakan rupiah pagi ini, indeks dolar, yang melacak pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang utama dunia lainnya, terpantau turun 0,11 persen atau 0,114 poin ke posisi 100,571.

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah) Tanggal Kurs 7 Maret Rp16.410 6 Maret Rp16.556 3 Maret Rp16.464 2 Maret Rp16.741 1 Maret Rp16.413

Sumber: Bank Indonesia