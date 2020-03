5 Berita Populer Market, Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini, 19 Maret 2020 Turun Tajam dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 18 Maret 2020

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Kamis (19/3/2020) berbalik melemah Rp12.000 per gram dari perdagangan sebelumnya, Rabu (18/3/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp814.000 per gram, turun Rp12.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp826.000 per gram. Sementara itu, harga emas dengan satuan terkecil, yaitu 0,5 gram, dibanderol Rp431.500, turun Rp6.000 dari posisi pada hari sebelumnya.



Harga emas di pasar spot kemarin terpantau tuurn tipis 0,03 persen le level US$1.485,59 per troy ounce sedangkan harga emas comex untuk kontrak April 2019 turun 2,5 persen ke posisi US$1.487 per troy ounce.



Dilansir dari Bloomberg, harga emas di pasar spot kemarin, Rabu (18/3/2020) sempat menyentuh level US$1.534 per troy ounce. Begitu juga dengan emas di bursa comex untuk kontrak April 2020 sempat menyentuh level 1.536 per troy ounce.



Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 50 poin atau 0,33 persen ke level Rp15.223 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (18/3/2020).



Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,299 poin atau 0,3 persen ke level 99,874 pada pukul 15.53 WIB. Secara umum dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang di dunia, tercermin dari kenaikan indeks dolar AS 0,299 poin atau 0,3 persen elevel 99,847 hingga pukul 15.53 WIB kemarin.



Nilai tukar rupiah akhirnya menembus level psikologis Rp15.000 per dolar AS pada perdagangan kemarin, Selasa (17/3/2020).



Rupiah memang tidak sendirian melemah. Mata uang negara berkembang secara umum juga mengalami depresiasi. Nilai tukar rupiah di pasar spot kemarin ditutup anjlok 240 poin atau 1,61 persen ke level Rp15.173 per dolar AS. Level tersebut merupakan posisi terendah rupiah sejak November 2018, ketika panasnya hubungan AS dan China mencapai puncak.



Harga emas dunia melanjutkan tren pelemahan, terperosok ke level US$14.000 per troy ounce.



Dilansir dari Bloomberg, harga emas di pasar spot menyentuh level US$1.460 per troy ounce atau turun 43 poin hingga pada Selasa (17/3/2020) pukul 18.41 WIB. Harga emas Comex untuk kontrak April 2020 juga turun 13,5 poin ke posisi US$1.473 per troy ounce.



