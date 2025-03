Nilai tukar rupiah cenderung melemah sejak awal tahun dan sempat tembus ke atas Rp16.500 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif cenderung melemah sejak awal tahun. Setelah sempat tembus ke atas Rp16.500 per dolar AS, apakah pelemahan rupiah akan makin parah mencapai Rp17.000 per dolar AS tahun ini?

Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,48% ke level Rp16.349,5 per dolar AS pada Jumat (14/3/2025). Adapun indeks dolar AS juga menguat 0,23% menuju 104,06.