Dividen dan Arah Saham Astra (ASII)

Manajemen Astra (ASII) mengusulkan total dividen 2024 senilai Rp406 per lembar. Saham ASII juga direkomendasikan para analis dengan target harga cukup tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Astra International Tbk. (ASII) bakal mengusulkan dividen final tahun buku 2024 sebesar Rp308 per saham pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Mei 2025. Dividen final yang  diusulkan tersebut ditambah dengan dividen interim sebesar Rp98 per saham.

Dengan begitu, total dividen yang diusulkan Astra untuk tahun buku 2024 menjadi Rp406 per saham. Total tebaran dividen per saham Astra tahun buku 2024 ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun buku 2023, Rp519 per saham.