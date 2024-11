Deretan Emiten Gandeng Mitra China Garap Proyek Strategis, INCO, BNBR, hingga GOTO

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga emiten, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), dan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) menggandeng mitra bisnis asal China untuk menggarap proyek strategis. Kerja sama dengan perusahaan Negeri Panda itu dijalin di sela lawatan Presiden Prabowo Subianto ke China.

Vale Indonesia menandatangani kerja sama dengan GEM CO., Ltd untuk pembangunan smelter berteknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL). Proyek smelter HPAL dengan nilai US$1,4 miliar itu ditandatangani saat Forum Bisnis Indonesia-China di Hotel The Peninsula, Beijing, Minggu (10/11/2024).