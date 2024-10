Bisnis.com, JAKARTA — Dua perusahaan manajemen aset raksasa, BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc., telah bermanuver di saham GOTO menjelang rilis laporan keuangan kuartal III/2024.

Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dijadwalkan akan merilis laporan keuangan kuartal III/2024 pada Rabu (30/10/2024).