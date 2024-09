Historia Bisnis: Ketika First Pacific Milik Salim Makin Kuat di Indofood (INDF)

First Pacific milik Anthoni Salim menambah kepemilikan saham di Indofood (INDF) lantaran melihat kontribusi dan potensi pertumbuhan Indofood ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – First Pacific-yang kini dimiliki Anthoni Salim-berencana menambah saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), begitu laporan harian Bisnis Indonesia tanggal 9 September 2000. Berkat transaksi itu, First Pacific bakal memiliki 48% saham INDF dari posisi sebelumnya yang sebanyak 40%.

Bisnis Indonesia edisi 20 tahun lalu mencatat First Pacific bakal membeli sebanyak 146,44 juta saham INDF dari kelompok Liem. Sebaliknya, First Pacific akan menerbitkan 221,82 juta saham baru pada harga HKS2,70 per saham ke Liem Investors.