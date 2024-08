Bisnis.com, JAKARTA — Membaca arah pergerakan duo investor raksasa pemegang saham emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) pada periode berjalan 2024.

Berdasarkan data Bloomberg hingga Kamis (15/8/2024), duo investor institusi kakap BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc. sama-sama masih mengempit kepemilikan saham ITMG di atas 10 juta lembar tahun ini.