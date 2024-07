Bisnis.com, JAKARTA – Dua pemodal jumbo yakni The Vanguard Group Inc. dan BlackRock Inc. mengutak-atik kepemilikan sahamnya di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR).

Melansir Bloomberg Terminal, Minggu (7/7/2024), Vanguard terpantau menambah kepemilikan sahamnya di emiten BUMN jalan tol tersebut pada periode berjalan kuartal II/2024. Sementara itu, BlackRock justru menempuh jalan yang berbeda.