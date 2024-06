Nilai tukar rupiah tercatat masih lemah di hadapan dolar AS. Pengusaha mencermati strategi menghadapi kondisi itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah yang masih lemah, sembari menaruh harapan penguatan seiring fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih dibuka melemah ke level Rp16.420 pada Kamis (27/6/2024). Tren pelemahan masih berlanjut, dan rupiah masih bertahan di atas batas psikologis Rp16.000 per dolar AS.