Mereka yang Serok Saham MBMA Ketika Harga Nikel Turun Lagi

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah nama investor terpantau mengakumulasi saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) di tengah harga nikel yang kembali turun pada awal April 2024.

Menurut data Bloomberg, harga nikel ditutup menguat 0,78% ke level US$16.749 per ton di London Metal Exchange (LME) hingga Minggu (28/3/2024). Banderol itu tercatat menguat 0,88% secara year-to-date (YtD). Harga nikel sempat menyentuh angka tertingginya tahun ini di level US$ 18.328 per ton pada 12 Maret 2024, level tertinggi dalam 4 bulan.