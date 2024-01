Right Issue MNC Bank, MNC Land dan BMTR Setor Rp801,98 Miliar, Apa Kabar Merger?

MNC Land menggelontorkan Rp560,99 miliar sementara BMTR senilai Rp240,99 miliar untuk menyerap right issue MNC Bank.

Bisnis.com, JAKARTA -- MNC Bank mendapatkan dana segar sekitar Rp801,98 miliar dari dua emiten MNC Group lainnya yang menyerap right issue perseroan. MNC Land (KPIG) dan Global Mediacom (BMTR) telah mengeksekusi right issue tersebut.



Seperti diketahui, MNC Bank membidik dana Rp1,01 triliun lewat right issue. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat modal MNC Bank. Upaya memperkuat modal juga sempat melahirkan wacana merger dengan Bank Nobu.

Melalui keterbukaan informasi (Senin, 8/1/2024), MNC Land dan BMTR kompak mengumumkan telah menyerap right issue tersebut. Distribusi saham hasil penjatahan right issue itu telah diterima pada 4 Januari 2024.