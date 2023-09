BlackRock Rajin Pangkas Muatan di Saham Telkom (TLKM)

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa bulan terakhir, BlackRock Inc., firma investasi terbesar di dunia itu, rajin memangkas kepemilikannya di emiten telekomunikasi pelat merah PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM).

Menurut data Bloomberg, Rabu (13/9/2023), BlackRock rutin mengurangi porsi kepemilikannya di TLKM paling tidak sejak Mei 2023. Posisi teranyar, BlackRock mengantongi kepemilikan 1,59 miliar lembar saham TLKM dan menduduki posisi ke-4 investor terbesar setelah The Vanguard Group Inc. Bank of New York Mellon Corp, dan Pemerintah Indonesia.