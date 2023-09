Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS berpotensi menguntungkan emiten tambang dan komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS berpotensi menguntungkan korporasi yang berorientasi ekspor, seperti emiten tambang dan komoditas.

Rupiah ditutup melemah 2 poin atau 0,01 persen menuju level Rp15.330 per dolar AS pada Senin (11/9/2023). Adapun indeks dolar AS juga melemah 0,31 persen ke 143,65.