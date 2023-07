Panen Gurita Bisnis Benny Suherman dari IPO Cinema XXI (CNMA)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Nusantara Sejahtera Raya bakal resmi melantai di bursa awal bulan depan. IPO pemilik jaringan bioskop Cinema XXI tersebut siap menampung dana tambahan dari investor publik maksimal Rp2,4 triliun.

Selain untuk modal kerja dan melunasi sebagian utang ke BRI, mayoritas atau 65 persen dari dana akan dipakai CNMA untuk ekspansi. Tepatnya lewat penambahan 10 persen layar bioskop baru per tahun dalam lima tahun ke depan.

Terhitung per akhir 2022 Cinema XXI memiliki 1.216 layar yang tersebar ke 225 titik bioskop di Indonesia. Dengan asumsi target pertumbuhan 10 persen per tahun, artinya jumlah layar baru yang potensial ditambah Cinema XXI hingga 2027 bisa sekitar 743 layar. Sehingga, total layar per akhir 2027 bisa menembus 1.959 layar.