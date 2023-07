Diam-Diam Mitsubishi Motors Koleksi Saham GOTO

Bisnis.com, JAKARTA – Para investor besar yang tertarik merapatkan barisan ke PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) masih bermunculan. Kali ini, giliran raksasa otomotif Mitsubishi Motors Corporation yang melaporkan investasi saham di emiten teknologi hasil merger Gojek dan Tokopedia itu.

Mitsubishi Motors melaporkan kepemilikannya dalam laporan keuangan tahunan periode fiskal 31 Maret 2022 hingga 31 Maret 2023, yang rilis akhir-akhir ini. Berdasarkan laporan tersebut, total jumlah saham yang mereka punya per 31 Maret 2023 adalah 1.423.194.949 (1,423 miliar) lembar.

Dalam tabulasi per 31 Maret 2023, Mitsubishi menyebut jika nilai investasi mereka berada di angka 1,38 miliar yen. Besaran kepemilikan ini setara Rp146,2 miliar dengan asumsi kurs Rp106 per yen. Sedangkan bila jumlahnya dihitung per harga saham GOTO teranyar Jumat (7/7/2023), maka investasi Mitsubishi Motors ada di level kapitalisasi Rp153,7 miliar.