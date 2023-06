Bangkitnya Dongeng Merger Apple & Disney

Bisnis.com, JAKARTA – Jika Disney adalah hadiah nobel, maka perumpamaan yang pas untuk Steve Jobs, pendiri Apple, adalah sosok Philip Roth.

Setelah menerbitkan tumpukan novel yang merevolusi kesusastraan AS, Roth wafat lima tahun lalu dengan berbagai pencapaian ajaib kecuali satu saja: hadiah nobel sastra. Dia gagal mengawinkan trofi Prince of Asturias Awards yang diraihnya pada 2012 dengan penghargaan sastra paling bergengsi di dunia itu.

Pun dengan Steve Jobs. Steve mangkat pada 2011 sebelum benar-benar merealisasikan merger antara Apple dengan Disney, salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia.