Mengapa Saham IPO Nikel Geng Saratoga (MBMA) Dijual Premium?

Bisnis.com, JAKARTA – Calon emiten nikel dan baterai mobil listrik yang terkoneksi Geng Saratoga, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) bakal menutup periode penawaran umum perdana sahamnya hari ini, Jumat (14/4/2023). Dalam hitungan jam jelang tenggat, tidak sedikit investor yang masih galau antara menyerok atau membiarkan masa penawaran kali ini berlalu.

Betapa tidak, harga saham IPO yang dijual MBMA, yakni Rp795 per saham tergolong premium.

Dalam hitung-hitungan awal, Tim Riset Phintarco Sekuritas misal, mengasumsikan bila harga tersebut akan merepresentasikan potensi price to earning (PER) 131,45x dan price to book value (PBV) 3,02x.