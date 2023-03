Beda Sikap Investor Kakap di Saham Medco Energi (MEDC) Ketika Minyak Mendingin

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) melemah dalam sebulan terakhir, di tengah mendinginnya harga minyak dunia. Sepanjang bulan ini, investor kakap berbeda sikap mengenai pertaruhannya di emiten migas milik Keluarga Panigoro itu.

Minyak mentah Brent pekan lalu anjlok 12 persen ke titik terendah sejak Desember 2021 menyusul krisis perbankan global yang terjadi di AS dan Eropa.

Namun demikian, pada pembukaan perdagangan Senin (20/3/2023), minyak mentah Brent terpantau naik tipis 0,2 persen ke level US$73,12 per barel karena Federal Reserve di AS dan lima bank sentral lainnya telah mengumumkan tindakan terkoordinasi untuk meningkatkan likuiditas dalam pengaturan transaksi dolar AS.