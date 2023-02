Alarm Tekanan Asing di Saham Bank Jago (ARTO)

Bisnis.com, JAKARTA – Apa saham emiten berkapitalisasi besar yang paling berisiko jika dibeli sekarang?

Bila pertanyaan tersebut Anda ajukan kepada beberapa lembaga riset besar, jawabannya mungkin akan sebelas dua belas. Dan, PT Bank Jago Tbk (ARTO) akan jadi salah satu yang banyak disebut.

ARTO akan dicoret dari keanggotaan indeks MSCI Indonesia per 28 Februari 2023 mendatang. Menurut Tim Riset JP Morgan dalam risetnya baru-baru ini, penghapusan ini berpotensi memantik outflow atau aksi jual investor asing pada kisaran nilai transaksi US$78 juta, atau setara Rp1,18 triliun (kurs Rp15.166 per US$).