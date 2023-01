Pertamax Turun, Saham MAPI ke Arah Mana?

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan BUMN Pertamina untuk menurunkan harga jual bensin jenis Pertamax, pekan lalu jadi angin segar buat perusahaan di segmen peritel. Tak terkecuali untuk pengelola bisnis ritel fesyen, gadget, hingga waralaba kuliner PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

Sebagai konteks, harga Pertamax sejak Selasa (3/1/2022) turun dari Rp13.900 menjadi Rp12.800 per liter. Mengacu pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya, penurunan harga ini merupakan upaya pemerintah menepati janji bahwa harga jual bensin non-subsidi akan disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Bukan rahasia lagi jika dalam beberapa pekan terakhir harga minyak dunia juga sedang mengalami koreksi.

Seturut data Market Insider, per Jumat akhir pekan lalu (6/1) harga minyak mentah WTI di Bursa Berjangka New York (NYMEX) berada di level US$73,77 per barel. Posisi ini merefleksikan koreksi 8,08 persen dari level US$80,26 per barel di awal pekan.

Sedangkan untuk minyak mentah jenis brent, pada pekan lalu penurunan harga yang terjadi mencapai 8,54 persen. Tepatnya dari US$85,91 jadi US$78,57 per barel.