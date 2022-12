Ratusan Juta Pertama Si Provider Kuning (ISAT)

Bisnis.com, JAKARTA – Setahun lebih usai merger dengan Tri, capaian itu akhirnya diraih juga. PT Indosat Tbk. (ISAT), emiten provider internet terbesar kedua di Indonesia, mengumumkan bahwa jumlah pelanggan mereka kini sudah tembus 100 juta orang.

“Harapan pelanggan sangat tinggi kepada kami, dan pencapaian ini baru permulaan,” ujar Direktur Utama ISAT Vikram Sinha dalam acara seremoni di Jakarta, pekan lalu (9/12).

Bagi ISAT, milestone itu memang bukan sebatas penanda. Capaian ini menjadi semacam bensin penyemangat untuk terus mendongkrak margin bisnis. Sebab, di tengah pembengkakan beban yang muncul sebagai buntut merger dengan Tri, sepanjang tahun berjalan laba mereka masih dalam posisi susut.

Patut digarisbawahi jika per akhir kuartal III/2022, pelanggan ISAT berada pada kisaran 98,6 juta. Artinya, dalam kurun 2 bulan terakhir, perusahaan telah menggaet sekitar 1-2 juta pelanggan.

Sebagai pembanding, sebelum merger, per akhir tahun lalu pelanggan ISAT adalah 62,9 juta. Artinya, dari sisi capaian pelanggan, sejauh ini merger berdampak terhadap posisi ISAT yang menjauh dari XL. Per akhir September 2022, provider tersebut memiliki sekitar 57,4 juta pelanggan. Posisi ISAT hanya kalah dari Telkomsel, entitas anak PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. (TLKM) yang per akhir September 2022 memiliki 159,83 juta pelanggan.

Menurut manajemen, peningkatan jumlah pelanggan tersebut bakal tetap diimbangi dengan penguatan infrastruktur. Indosat Ooredoo Hutchison, payung hasil penggabungan perusahaan dengan Tri, menarget pembangunan 1.400 BTS baru dan cakupan 3.600 desa tercapai pada 2025.