Dilepas Lo Kheng Hong, Saham MBSS Kini Dipinang Eks Komisaris BEI?

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (MBSS) kedatangan investor individu anyar di jajaran pemegang saham terbesar setelah sebelumnya dilego oleh Lo Kheng Hong (LKH).

Lo Kheng Hong sudah tidak lagi menjadi pemegang saham MBSS sejak 2021. Nama pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu menghilang dari daftar investor dengan kepemilikan di atas 5 persen pada 24 Agustus 2022.

Pak Lo kala itu mengungkapkan telah menjual seluruh saham MBSS yang dimilikinya. PT Galley Adhika Arnawama selaku pengendali yang menggantikan Grup Indika menjadi pemborongnya.

“Berdasarkan pengumuman Bursa, pembelinya Galley. Galley adalah pembeli saham MBSS milik Indika Energy dan China Navigation,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (26/8/2021).

Lo Kheng Hong tidak membeberkan secara detail berapa total keuntungan yang didapatkan dari penjualan saham MBSS. Akan tetapi, penjualan kepada Galley dilakukan dengan harga yang sama kepada Indika Energy dan China Navigation.

Berdasarkan catatan Bisnis, Grup Indika melalui Indika Energy Infrastructure (IEI) bersama-sama dengan The China Navigation Co. Pte. Ltd. (CNCo) meneken PJBB dengan Galley Adhika Arnawarma (GAA) sebagai pembeli.