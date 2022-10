Gocekan BlackRock di Saham Surya Citra Media (SCMA) Jelang Piala Dunia 2022

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock, diam-diam getol bertransaksi di saham media Grup Emtek, PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).

Grup Emtek melalui PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2022 sejak Maret 2022. Ajang sepak bola terbesar itu akan berlangsung di Qatar pada 20 November 2022 — 18 Desember 2022.

Emtek akan mengoptimalkan seluruh platform yang dimiliki mulai dari free to air, direct to home, hingga over the top (OTT). Artinya, tayangan akan dapat dinikmati melalui unit usaha seperti SCTV, Indosiar, hingga Vidio.

Kabar Grup Emtek menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2022 sempat mengungkit pergerakan saham SCMA selaku entitas anak usaha. Akan tetapi, katalis itu tidak bertahan lama.

Harga saham SCMA parkir di level Rp226 pada akhir sesi pertama Senin (24/10/2022). Dengan posisi itu, pergerakan terkoreksi 31,10 persen year-to-date (ytd).

Di tengah tren negatif, BlackRock terpantau justru mengakumulasi saham SCMA. Tercatat, data Bloomberg menunjukkan kepemilikan mereka baru sebanyak 476,65 juta per akhir kuartal I/2022.