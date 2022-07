Daftar Saham Batu Bara yang Tembus ATH 2022, Prospek Makin Panas?

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet saham batu bara menyentuh rekor harga tertinggi sepanjang masa alias all time high di tengah panasnya harga komoditas emas hitam di pasar global.

Reli harga batu bara yang terjadi sejak akhir Juni 2022 masih berlanjut hingga memasuki pekan kedua Juli 2022. Harga emas hitam sempat menembus rekor tertinggi sepanjang masa di level US$446 per ton pada awal Maret 2022.

Dari dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan atau HBA pada Juli 2022 sebesar US$319 per ton atau turun US$4,91 per ton dari bulan sebelumnya di posisi US$323,91 per ton.

Penurunan HBA, merupakan kali terakhir dalam enam bulan terakhir. Pada bulan Januari 2022, HBA ditetapkan sebesar US$158,50 per ton, naik ke US$188,38 per ton di Februari. Selanjutnya Maret menyentuh angka US$203,69 per ton, April sebesar US$288,40 per ton, Mei berada di level US$275,64 per ton, dan terakhir pada Juni, yaitu US$323,91 per ton.

Panasnya harga emas hitam ternyata turut mengantarkan harga saham emiten pertambangan batu bara di Indonesia meroket hingga menembus ATH pada 2022.