Dorongan Pembukaan Ekspor CPO ke Emiten Sawit Grup Salim LSIP

Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan kembali ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mengembalikan keleluasaan operasi bagi emiten perkebunan, tak terkecuali bagi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) yang berada di bawah bendera Grup Salim.

Setelah mengalami penurunan produksi CPO pada kuartal I/2022, kebijakan ini diproyeksi bakal memberi ruang napas yang lebih lega bagi LSIP untuk menumbuhkan kinerja di sisa tahun ini.

Kebijakan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 38/2022 tentang program percepatan penyaluran CPO melalui ekspor. Peraturan tersebut memungkinkan eksportir untuk tidak memenuhi persyaratan domestic market obligation (DMO) dengan mengikuti ketentuan flush out dan dikenakan pajak ekspor tambahan senilai US$200 per ton.

Adapun, ketentuan DMO dan domestic price obligation (DPO) yang baru diterapkan dengan rasio 1:3 dengan penyesuaian reguler. Misalnya, untuk dapat mengekspor tiga ton CPO, produsen atau eksportir harus mengalokasikan satu ton CPO untuk kebutuhan dalam negeri.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.010/2022 telah menaikkan bea keluar minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya per 10 Juni 2022. Sedangkan untuk pungutan ekspor, tarifnya akan diturunkan akibat program subsidi minyak goreng yang dicabut.