Indofood Jual Saham China Minzhong ke Salim Rp6,3 T

Novita Sari Simamora

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk. menjual saham China Minzhong Food Corporation Limited (CMZ) kepada perusahaan yang dimiliki oleh Anthoni Salim, Marvellous Glory Holdings Limited senilai SIN$651,89 juta atau sekitar Rp6,3 triliun.



Marvellous Glory Holdings Limited (Marvellous BVI) mengakuisisi saham CMZ milik Indofood sebanyak 543,25 juta dan seluruh saham CMZ. Adapun harga saham CMZ senilai 1,2 dolar Singapura per lembar saham.



Sekretaris Perusahaan Indofood Sukses Makmur Elly Putranti menuliskan dalam keterbukaan informasi Indofood, China Minzhong Holdings Limited (CMZ BVI) dan Marvellous BVI telah sepakat mengubah struktur transaksi yang tertera dari kesepakatan sebelumnya.



Kesepakatan sebelumnya adalah, Indofood menjual saham yang dimiliki di CMZ kepada CMZ BVI. Akan tetapi perjanjian jual beli tidak ditandatangani. Oleh karena itu, Marvellous BVI melakukan transaksi penawaran tender sukarela, sesuai dengan regulasi di bursa Singapura.



Indofood menetapkan syarat penyelesaian transaksi untuk saham dibayar tunai atau tunai senilai SIN$0,76 dan sisanya SIN$0,43 dalam bentuk zero coupon exchangeable bonds. Exchangeable bonds akan ditukar menjadi saham CMZ pada akhir periode penukaran.



"Indofood akan menerima uang tunai senilai SIN$416,4 juta dan SIN$235,49 juta dalam exchangeable bonds," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/9/2016).



Dia menyebutkan emiten bersandi saham INDF akan menukar exchangeable bonds pada harga penukaran yang setara dengan harga penawaran menjadi sejumlah 196,24 juta lembar saham CMZ atau mewakili 29,94% dari seluruh saham CMZ.



Berdasarkan presentase korporasi, CMZ mencatatkan pendapatan setahun penuh yang berakhir pada Juni 2016 senilai 1,82 miliar RMB, terkontraksi 7,5% secara year on year.



Sementara itu, laba CMZ hingga Juni 2016 senilai 132,8 juta RMB, terkontraksi 60,5% dari posisi 336,4 juta RMB. Adapun CMZ merupakana perusahaan sayuran segar di Republik Rakyat China yang berkantor pusat di Kota Putian.