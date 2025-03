Kebijakan HGBT Sengat Saham Arwana Citramulia (ARNA)

Saham Arwana Citramulia (ARNA) mendapat angin segar dari kebijakan HGBT yang ditetapkan US$7 per MMbtu. ARNA telah mencetak laba Rp425,96 miliar pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham PT Arwana Citramulia Tbk. (ARNA) ditutup menguat ke Rp635 per lembar pada penutupan pasar Senin (3/3). Penguatan saham emiten keramik itu disinyalir berkat kepastian harga harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 5 tahun ke depan.

Kementerian ESDM resmi mengumumkan HGBT menjadi US$7 per MMbtu dari sebelumnya US$6 per per MMbtu. Kebijakan terkait HGBT itu diatur lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 76.KKK/MG.01/MEM.M/2025 yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.