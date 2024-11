Rapor Cuan Emiten Ritel ACES, AMRT, MAPI Cs Kuartal III/2024, Mana Paling Moncer?

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan emiten peritel seperti PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) membukukan kinerja laba yang moncer per kuartal III/2024. Sementara, emiten ritel lainnya seperti PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) mencatatkan kinerja jeblok.

Berdasarkan laporan keuangan, ACES membukukan laba bersih sebesar Rp574,22 miliar per kuartal III/2024, tumbuh 18,19% secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan laba ACES ditopang oleh penjualan yang naik 13,57% yoy menjadi Rp6,11 triliun per kuartal III/2024.