Berburu Saham Komoditas Atraktif di Tengah Sentimen Geopolitik

Bisnis.com, JAKARTA—Fase bullish harga komoditas batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global berpotensi menjadi sentimen positif penggerak harga saham emiten-emiten di sektor ini. Saham mana saja yang paling atraktif?

Pada perdagangan Senin (7/10/2024) hingga pukul 16.40 WIB, harga batu bara Newcastle kontrak November 2024 naik 0,87% menjadi US$150,90 per ton. Sementara itu, harga CPO di Bursa Malaysia naik 1,05% ke 4.345 ringgit per ton. CPO naik 20,15% secara year to date (YtD) dan berhasil mencapai rekor tertingginya sepanjang 2024.