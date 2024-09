Rekomendasi Saham BNI (BBNI) dan Penurunan Suku Bunga

BBNI punya target optimistis untuk sisa tahun 2024. Saham BBNI melaju setelah penurunan The Fed dan BI Rate lantaran berimbas pada penurunan biaya dana.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menguat 2,19% ke level Rp5.825 per lembar pada penutupan pasar Kamis (19/9). Dengan harga itu, saham BBNI telah naik 35,47% pada 3 bulan terakhir dan 8,37% sejak awal tahun (year-to-date/YtD).



Laju saham BNI terjadi sehari setelah Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 6% atau turun 25 basis point (bps) menjadi 6%. The Fed juga telah menurunkan suku bunga 50 bps dari 5,25%-5,5% menjadi 4,75%-5%.



Lantas bagaimana rekomendasi saham BBNI ke depan? Dilansir Terminal Bloomberg, dari 36 analis yang membahas saham BBNI sebanyak 33 analis merekomendasikan beli, sementara 3 lainnya menyematkan holds untuk saham bank pelat merah ini.



Target harga saham BBNI untuk 12 bulan ke depan menurut para analis konsensus Bloomberg berada pada level Rp6.188,58 per helai.