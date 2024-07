Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan investasi asal AS JP Morgan Chase & Co. menaikkan target harga saham BYD Auto Co. Ltd. Co. seiring ekspansi dan prospek penjualan kendaraan listrik dalam dua tahun ke depan.

Target harga dikerek naik lebih dari 80% karena ekspektasi produsen mobil China itu akan mengirimkan 6 juta kendaraan secara global dalam dua tahun ke depan.