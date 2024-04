Tipis-tipis Manuver di Amman Mineral (AMMN) Awal Kuartal II/2024

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemodal kakap di emiten Keluarga Panigoro PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) bermanuver dengan melepas dan mengakumulasi tipis-tipis pada awal kuartal II/2024 yang baru memasuki pekan ke-3. Siapa saja nama-namanya?

Sebelumnya diketahui, nama-nama besar pemodal jumbo dunia seperti The Vanguard Group Inc., BlackRock Inc., Credit Agricole Group, hingga JP Morgan sudah bersarang di Amman Mineral sejak kuartal terakhir tahun lalu. Belakangan, beberapa dari nama-nama tersebut bermanuver meski dengan jumlah saham akumulasi dan lepas yang tidak bisa dikatakan banyak.