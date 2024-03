Bisnis.com, JAKARTA — Sudwikatmono, salah seorang anggota the Gang of Four pendiri Grup Salim, pernah memborong saham sebuah pabrik plastik, dengan desas-desus keterlibatan Prajogo Pangestu dalam transaksi itu.

Ketika reformasi masih seumur jagung dan krisis moneter 1998 masih menyisakan perkara, Sudwikatmono yang dikenal sebagai sepupu Presiden Soeharto, memenangkan tender akuisisi 100% saham PT Petrokimia Nusantara Interindo (Peni), perusahaan bahan baku terbesar di Indonesia kala itu.