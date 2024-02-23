Astra (ASII) Bertaruh Asa dari Insentif Mobil Hibrida

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konglomerasi PT Astra International Tbk. (ASII) tengah bertaruh asa dari rencana pemerintah yang akan mengguyur insentif pajak untuk mobil berteknologi hibrida atau mobil hybrid (hybrid electric vehicle/HEV).
Tentu saja, rencana pemberian insentif oleh pemerintah itu menjadi angin segar bagi ASII. Sebab, mobil hybrid masih menjadi tulang punggung penjualan Astra di segmen kendaraan listrik, selain battery electric vehicle (BEV) dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).