Bisnis.com, JAKARTA — Aksi borong saham Alibaba oleh Jack Ma mampu mengungkit pergerakan harga pionir e-commerce China itu di lantai Bursa. Bagaimana nasib portofolio mereka di Indonesia mulai dari saham GOTO, BUKA, hingga BBYB?

Dalam laporan Bloomberg Rabu (24/1/2024), pergerakan harga saham Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) dilaporkan membukukan kenaikan tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Tercatat, mahar per lembar menguat 6,7% di Hong Kong setelah sebelumnya menanjak 8% di New York.