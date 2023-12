Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan investasi asal Amerika Serikat (AS) JP Morgan Chase & Co. dalam dua bulan terakhir mengerem aksi lepas saham PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) yang berlangsung sejak kuartal II/2023.

Perlu menjadi catatan, JP Morgan Chase & Co. saat ini menempati urutan ke-5 investor korporasi terbesar TLKM setelah raksasa-raksasa lain seperti The Vanguard Group Inc., BlackRock Inc., The Bank of New York Mellon Corp, dan Pemerintah RI di posisi puncak.